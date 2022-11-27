برنامج تدريبي في جامعة حلوان حول أحدث سبل تشخيص وعلاج اضطراب التوحد

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بجامعة حلوان البرنامج التدريبي المميز حول الاتجاهات المعاصرة في تشخيص وعلاج اضطراب التوحد، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الإجتماعية، وإشراف الدكتورة سماح سالم مدير المركز.

الاتجاهات المعاصرة في تشخيص وعلاج اضطراب التوحد

ويُقدم البرنامج لعدد من الفئات، هم الأخصائيين بمختلف التخصصات العاملة بالمجال، و باحثي الماجستير والدكتوراه الراغبين في دراسة فئة التوحد، والمتطوعين بالمؤسسات العاملة في مجال التوحد، وأولياء أمور التوحديين، والمهتمين بفئة الاوتيزم من جميع التخصصات، ومدة البرنامج 3 أيام حضور مباشر، وذلك من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء.

مميزات البرنامج التدريبي

ويتميز البرنامج بعدد من المميزات، منها:

1- يساهم في التأهيل للعمل مع الأشخاص التوحديين فرديا ومن خلال المؤسسات والمراكز المتخصصة.

2- يخضع المتدرب لاختبار عملي يضمن الاطمئنان للإطار المعرفي المكتسب خلال البرنامج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة باجتياز البرنامج التدريبي موضح بها عدد ساعات البرنامج التي حصل عليها وتقدير اجتياز الاختبار العملي.