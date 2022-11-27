جامعة حلوان تعلن شروط جائزة عضو هيئة التدريس المتميز

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان، إطلاق جائزة «عضو هيئة التدريس المتميز»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي.

شروط التقدم للجائزة

أوضح الدكتور حسام حمدي عميد الكلية أن شروط التقدم للجائزة، هي:

- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.

- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.

- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.

- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها، وإنجاز المهام المكلف بها.

- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن 20٪، وتكون بعذر مقبول.

- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.

- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.

- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.

- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.

معايير التقييم

1- تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس المتقدم للجائزة.

2- تقييم الزملاء.

3- تقييم رئيس مجلس القسم.

4- تقييم عميد الكلية.

5- الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات محكمة خلال آخر عامين «يقدم خطاب النشر أو القبول».

6- الكتب العلمية المنشورة والمحكمة خلال آخر ثلاثة أعوام «يقدم نسخة من الكتاب».

7- الكتب والمراجع العلمية المترجمة خلال آخر ثلاثة أعوام «يقدم نسخة من الكتاب».

8- تحكيم الأبحاث العلمية داخل وخارج مصر خلال آخر عام «يقدم خطاب يفيد التحكيم».

9- المساهمة في الحصول على تمويل بحثي من خارج الجامعة خلال آخر عامين «يقدم ما يفيد ذلك».

10- الحصول على جوائز علمية خلال آخر ثلاثة أعوام «يقدم ما يفيد بالجوائز أو الشهادات الممنوحة».

11- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الخارجية خلال آخر عامين «يقدم ما يفيد ذلك».

12- إلقاء محاضرات علمية خارج الجامعة خلال آخر عام «يقدم ما يفيد ذلك».

13- المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع خلال آخر عام «يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة».

14- المشاركة في اللجان الرسمية خارج الجامعة آخر عام «يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة».

15- نشر المقالات الصحفية الهادفة خلال آخر عام «يقدم صور من المقالات».

ضوابط وملاحظات مهمة

1- تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي «أستاذ وأستاذ متفرغ»، «أستاذ مساعد»، «مدرس».

2- يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة.

3- يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط.

4- آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة وتسليم الأعمال المطلوبة هو 15 ديسمبر 2022.

5- يحق للجنة المشرفة على الجائزة طلب الوثائق الأصلية.

6- يجوز للجنة المشرفة حجب الجائزة في حالة ظهور ما يتعارض مع الشروط والمعايير المعلنة.