جامعة حلوان تنظم حفل تأبين لـ محمد حازم فتح الله عميد كلية فنون جميلة

نظمت جامعة حلوان، حفل تأبين لمحمد حازم فتح الله، عميد كلية فنون جميلة، وفي بداية حفل التأبين تم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الدكتور محمد حازم فتح الله، تضمن مشواره الفني العظيم في كافة المحافل، وشمل صورًا خلال المناقشات العملية التي كان يشرف عليها.

عرض فيلم تسجيلي عن حياة الدكتور محمد حازم

في كلمة مؤثرة عبرت عن وفاء شديد وفقدان لأستاذ الجليل، قال رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، إن الكلمات تعجز عن وصف سمات العالم الكبير ومسيرته الحافلة بالعطاء، فقد كان قدوة يحتذى به في جميع المحافل، وأعطى للحياة والناس جهده وخبراته وتجاربه، وتمتع بمزايا وخصال حميدة ودماثة الخلق، وتعلمنا منه قيمة العلم والفن.

صاحب أثر طيب في قلب وحياة كافة المحيطين

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الدكتور حازم فتح الله كان الصديق المقرب، أن الراحل صاحب أثر طيب في قلب وحياة كافة المحيطين به، وهو قامة علمية وصاحب فضل علي كل منتسبي جامعة حلوان وهو إنسان صاحب فكر.

وأشار الدكتور عمرو سامي، عميد الكلية، أننا نفتقد قيمة علمية كان دائما الجميع يجتمع عليه وعلى اختياره وتفويضه في كافة المناصب، بينما ذكرت أرملته الدكتورة سعاد فهمي مواقف كثيرة له عبرت عن تفانيه في عمله وإخلاصه له.

كذلك تحدث عدد من الحضور حول سيرته ومسيرته العلمية ومواقفه النبيلة والطيبة معهم، النقاط المهمة في تاريخه العلمي وعلاقته الطيبة بكل من يتعامل معه وتتلمذ على يديه، فقد كان ناقلا فكره المستنير ورؤيته الثاقبة واعتداله الفكري وتفرده العلمي والفني لكل من يتعامل معه.