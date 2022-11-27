اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المستشفيات الجامعية.. يد الدولة لحماية الغلابة»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المستشفيات الجامعية».. يد الدولة لحماية «الغلابة»

- 120 صرحا تمثل 35% من المنظومة الصحية

- «قصر العيني»: 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويا وجراحات «روبوتية» بالمجان

- «أبوالريش» يعالج ربع مليون طفل سنويا وافتتاح وحدة لـ«حديثي الولادة»

- «القومي للأورام» يستقبل 300 ألف مريض ويجري 100 ألف جلسة علاج كيماوي سنويا.. والعلاج لـ80% من الحالات بالمجان

- «أسيوط الجامعي» قِبلة العلاج لملايين من أهل الصعيد في 11 مستشفى

- شهرة عالمية لـ«كُلى المنصورة وكبد المنوفية» في إنهاء قوائم الانتظار ومساندة مبادرة 100 مليون صحة وإجراء جراحات «الزراعة» بمعايير دولية

- تكليفات رئاسية للحكومة بمتابعة تطورات مبادرة «قوائم الانتظار» للتخفيف عن المواطنين

- «مدبولي»: حوافز وتيسيرات لجذب راغبي السياحة الصحية إلى مصر لتعظيم العائد منها

- منتخب المغرب «يصنع التاريخ» ويهزم بلجيكا 2/ صفر.. واليوم: «السامبا» بدون «نيمار»

- «البترول»: مصر أسهمت في حل أزمة الغاز بالأسواق الأوروبية

- «المالية»: تيسير الإفراج عن الواردات لتخفيف أعباء المستثمرين

- «الشيوخ» يستنكر القرار الأوروبي: محاولة الادّعاء بامتلاك سلطة تقييم ومحاسبة الآخرين مخالفة للقواعد والأعراف الدولية

الصفحة الثانية

- «التضامن»: خفض أعداد مؤسسات الرعاية مقابل زيادة الأسر الكافلة

- استطلاع: 79% من المواطنين يرون الدولة مهتمة بجودة المنتج المحلي

- «مركز المعلومات»: الملابس القطنية في مقدمة المنتجات.. وتستطيع منافسة المستورد

- «الجزار»: تقدُّم في تنفيذ مشروع «بديل العشوائيات» بالعبور الجديدة

- وزير الإسكان: يضم 3360 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 إلى 115 مترا مربعاً

- «رد الجميل».. كراسي متحركة ومساعدات لـ120 مواطنا بالمنوفية

- «سويلم»: فعاليات «يوم المياه» بقمة المناخ جذبت أنظار العالم

- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات بالمنطقة المركزية

- وزارة الداخلية تُكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

- فريق الألعاب الجوية البريطاني يشارك في «عرض الغردقة»

- «السهام الحمراء» ينفذ عروضا بمشاركة «النجوم الفضية» المصري

الصفحة الثالثة

- 120 مستشفى بالجمهورية تخدم 20 مليون مواطن سنويا.. وتكلفة تطويرها تصل لـ 30 مليار جنيه

- المستشفيات الجامعية.. يد الدولة تحمي «الغلابة»

- 8 أعوام من الإنجاز في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية.. و«الرقمنة» يحقق التكامل

- وزير التعليم العالي: تمثل 35% من منظومة الرعاية الصحية.. والتطوير تكلف 30 مليار جنيه في 8 سنوات

الصفحة الرابعة

- «قصر العيني»: 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويا

- «القومي للأورام».. صرح عملاق يقدم العلاج لـ 80% من الحالات بالمجان وفقا للكود العالمي

- «أبوالريش».. ينقذ ربع مليون طفل سنويا.. والخدمات لا تتعطل بالتطوير

- مدير «قصر العيني»: التطوير بكل مستشفياتنا.. ومتعاقدون على جهازي روبوت جديدين

الصفحة الخامسة

- «أسيوط الجامعي».. قِبلة العلاج لملايين من أهل الصعيد من خلال 11 مستشفى بتخصصات مختلفة

- «كلى المنصورة».. معتمد من «الصحة العالمية».. وعلاج مجاني لـ85%

- «كبد المنوفية».. إنهاء 70% من قوائم انتظار جراحات «الزراعة».. والمعدل حالتان أسبوعيا

- رئيس «القطاع الطبي»: 30 مليار جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات خلال 8 سنوات

الصفحة السادسة

- مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر: تدخل سافر وافتراءات كاذبة ومزاعم خاطئة

- «حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه أهالي قرى المرحلة الأولى في المنوفية وأسيوط وكفر الشيخ

- «منتدى مصر» يطلق نسخته الأولى.. منصة للتفاعل مع قضايا صناعة الإعلام

- «تنمية المشروعات» يشارك بمقتنيات «تراثنا» في معرض باريس

- الجلسات تناقش التغيرات الجوهرية على الإعلام والجمهور بعد «كورونا».. وانحيازات الصحافة الغربية

الصفحة السابعة

- «أورنچ مصر» تكشف عن تقنيات غير مسبوقة لتسهيل أعمال الشركات خلال «2022 Cairo ICT»

- «طلعت» يفتتح مكتب بريد «القاهرة الرئيسي» التاريخي بالعتبة بعد ترميمه

- «براكتيك للاستشارات» تدشن منصة «GMark» لإدارة وخفض انبعاثات الكربون

- «نوفارتس»: ملتزمون بالمساهمة في قضايا البيئة

- «ضامن»: تطلق خدمات جديدة وتضع شعار «التوسع في 2023»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- 13 تسديدة لليابان نحو شباك كوستاريكا في مباراة واحدة بكأس العالم دون أن ينجح الفريق في ترجمتها إلى أهداف ويخسر اللقاء.

- لماذا فرنسا المرشح الأول للفوز باللقب؟.. الفتى الذهبي «مبابي» يغرد منفردا و«ديشامب» صانع الحلول رغم الغيابات.. ولا فرق عندهم بين «الأساسي والدكة»

- الأسود تصنع التاريخ

- «ميسي ومارادونا» قصة عشق في الحياة ومطاردة بعد الموت

- معارك الهروب من مغادرة المونديال

- المغرب يقترب من الصعود بفوز كبير على بلجيكا