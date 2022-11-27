اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المستشفيات الجامعية.. يد الدولة لحماية الغلابة»
كتب:
محمود البدوي
08:13 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «المستشفيات الجامعية».. يد الدولة لحماية «الغلابة»
- 120 صرحا تمثل 35% من المنظومة الصحية
- «قصر العيني»: 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويا وجراحات «روبوتية» بالمجان
- «أبوالريش» يعالج ربع مليون طفل سنويا وافتتاح وحدة لـ«حديثي الولادة»
- «القومي للأورام» يستقبل 300 ألف مريض ويجري 100 ألف جلسة علاج كيماوي سنويا.. والعلاج لـ80% من الحالات بالمجان
- «أسيوط الجامعي» قِبلة العلاج لملايين من أهل الصعيد في 11 مستشفى
- شهرة عالمية لـ«كُلى المنصورة وكبد المنوفية» في إنهاء قوائم الانتظار ومساندة مبادرة 100 مليون صحة وإجراء جراحات «الزراعة» بمعايير دولية
- تكليفات رئاسية للحكومة بمتابعة تطورات مبادرة «قوائم الانتظار» للتخفيف عن المواطنين
- «مدبولي»: حوافز وتيسيرات لجذب راغبي السياحة الصحية إلى مصر لتعظيم العائد منها
- منتخب المغرب «يصنع التاريخ» ويهزم بلجيكا 2/ صفر.. واليوم: «السامبا» بدون «نيمار»
- «البترول»: مصر أسهمت في حل أزمة الغاز بالأسواق الأوروبية
- «المالية»: تيسير الإفراج عن الواردات لتخفيف أعباء المستثمرين
- «الشيوخ» يستنكر القرار الأوروبي: محاولة الادّعاء بامتلاك سلطة تقييم ومحاسبة الآخرين مخالفة للقواعد والأعراف الدولية
الصفحة الثانية
- «التضامن»: خفض أعداد مؤسسات الرعاية مقابل زيادة الأسر الكافلة
- استطلاع: 79% من المواطنين يرون الدولة مهتمة بجودة المنتج المحلي
- «مركز المعلومات»: الملابس القطنية في مقدمة المنتجات.. وتستطيع منافسة المستورد
- «الجزار»: تقدُّم في تنفيذ مشروع «بديل العشوائيات» بالعبور الجديدة
- وزير الإسكان: يضم 3360 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 إلى 115 مترا مربعاً
- «رد الجميل».. كراسي متحركة ومساعدات لـ120 مواطنا بالمنوفية
- «سويلم»: فعاليات «يوم المياه» بقمة المناخ جذبت أنظار العالم
- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات بالمنطقة المركزية
- وزارة الداخلية تُكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا
- فريق الألعاب الجوية البريطاني يشارك في «عرض الغردقة»
- «السهام الحمراء» ينفذ عروضا بمشاركة «النجوم الفضية» المصري
الصفحة الثالثة
- 120 مستشفى بالجمهورية تخدم 20 مليون مواطن سنويا.. وتكلفة تطويرها تصل لـ 30 مليار جنيه
- المستشفيات الجامعية.. يد الدولة تحمي «الغلابة»
- 8 أعوام من الإنجاز في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية.. و«الرقمنة» يحقق التكامل
- وزير التعليم العالي: تمثل 35% من منظومة الرعاية الصحية.. والتطوير تكلف 30 مليار جنيه في 8 سنوات
الصفحة الرابعة
- «قصر العيني»: 18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويا
- «القومي للأورام».. صرح عملاق يقدم العلاج لـ 80% من الحالات بالمجان وفقا للكود العالمي
- «أبوالريش».. ينقذ ربع مليون طفل سنويا.. والخدمات لا تتعطل بالتطوير
- مدير «قصر العيني»: التطوير بكل مستشفياتنا.. ومتعاقدون على جهازي روبوت جديدين
الصفحة الخامسة
- «أسيوط الجامعي».. قِبلة العلاج لملايين من أهل الصعيد من خلال 11 مستشفى بتخصصات مختلفة
- «كلى المنصورة».. معتمد من «الصحة العالمية».. وعلاج مجاني لـ85%
- «كبد المنوفية».. إنهاء 70% من قوائم انتظار جراحات «الزراعة».. والمعدل حالتان أسبوعيا
- رئيس «القطاع الطبي»: 30 مليار جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات خلال 8 سنوات
الصفحة السادسة
- مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر: تدخل سافر وافتراءات كاذبة ومزاعم خاطئة
- «حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه أهالي قرى المرحلة الأولى في المنوفية وأسيوط وكفر الشيخ
- «منتدى مصر» يطلق نسخته الأولى.. منصة للتفاعل مع قضايا صناعة الإعلام
- «تنمية المشروعات» يشارك بمقتنيات «تراثنا» في معرض باريس
- الجلسات تناقش التغيرات الجوهرية على الإعلام والجمهور بعد «كورونا».. وانحيازات الصحافة الغربية
الصفحة السابعة
- «أورنچ مصر» تكشف عن تقنيات غير مسبوقة لتسهيل أعمال الشركات خلال «2022 Cairo ICT»
- «طلعت» يفتتح مكتب بريد «القاهرة الرئيسي» التاريخي بالعتبة بعد ترميمه
- «براكتيك للاستشارات» تدشن منصة «GMark» لإدارة وخفض انبعاثات الكربون
- «نوفارتس»: ملتزمون بالمساهمة في قضايا البيئة
- «ضامن»: تطلق خدمات جديدة وتضع شعار «التوسع في 2023»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- 13 تسديدة لليابان نحو شباك كوستاريكا في مباراة واحدة بكأس العالم دون أن ينجح الفريق في ترجمتها إلى أهداف ويخسر اللقاء.
- لماذا فرنسا المرشح الأول للفوز باللقب؟.. الفتى الذهبي «مبابي» يغرد منفردا و«ديشامب» صانع الحلول رغم الغيابات.. ولا فرق عندهم بين «الأساسي والدكة»
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