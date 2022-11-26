جورج وسوف بعد نجاح حفله بالأمس لـ«الوطن»: مصر وشعبها لهم محبة في قلبي

أحيا الفنان الكبير جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية، لأول مرة، وذلك بعد غيابه الكبير عن مصر، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معه كل الحضور.

جورج وسوف يعلق على نجاح حفله بالأمس

ومن جهته، قال جورج وسوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه «يحب مصر وجمهور مصر، وكل شيء في مصر، لأنهم لهم محبة كبيرة في قلبي، وأنه لا يقدر الاستغناء عن وجوده في مصر أبدا»، موضحا: «مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا».

وقدم جورج وسوف، أمس بحفلته، في الإسكندرية، العديد من الاغاني المميزة، وكان من أبرزهم «بياعين الهوا، مافيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين، صابر وراضي وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصريون».

طرح جورج وسوف أغنية جديدة

وفي سياق آخر، طرح جورج وسوف أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا»، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو وكليب وشاركة فيها بالتمثل النجوم عابد فهد، عبد المنعم عمايري و زينة مكي، وذلك منذ قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».