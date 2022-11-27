برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن».. «حياة كريمة مبادرة صديقة للبيئة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن حياة كريمة وجهودها في الحفاظ على البيئة، بعنوان «حياة كريمة مبادرة صديقة للبيئة».

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّه لا يوجد أحد لديه اتجاهات مختلفة في الدولة، وكلنا أمام القانون متساويين، لافتة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذل جهدا كبيرا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، متابعة: «لما كل الوزارات تشوف رئيس الدولة نفسه بيقوم الصبح كل يوم جمعة يبقى في الشوارع ويطمن على المشاريع وعلى المواطن المصري وازاي عايش، المسؤولين هيدركوا إنّ التعاون بينهم هو أفضل شيء».

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يفعلها المواطنون، كإلقاء المخلفات في الشارع وحرقها، لذلك لابد من التوقف عن كل ذلك، فالحالة العامة التي وصل إليها المناخ، تفرض علينا ضرورة الحفاظ على البيئة.