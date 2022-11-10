نجوم الفن يهنئون محمد رجب بعد إعلانه موعد عرض مسلسله الجديد «الونش»

كشف الفنان محمد رجب، عن البوستر الرسمي لمسلسلة الجديد «الونش»، وكذلك موعد عرضه على شاشة التليفزيون، وذلك بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية.

محمد رجب يكشف موعد عرض مسلسل الونش

ونشر محمد رجب البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنسجترام»، وعلق عليه قائلا: «توكلنا على الله انتظروا مسلسل الونش يوم السبت 11/19 مسلسل الونش».

تهنئة لـ محمد رجب بعد إعلانه موعد عرض مسلسل الونش

وحظي المنشور بردود فعل واسعة من نجوم الوسط الفني، إذ كتب الفنان محمد محمود عبد العزيز :«مبروك يا محترم»، فيما كتب محمد عز: «مليون مبروك يا حبيبي ربنا يجعل رزقك النجاح الكبير إن شاء الله»، وقال عزوز عادل: «مبروك يا حبيبي».

أبطال مسلسل الونش

ويتكون مسلسل «الونش»، من 45 حلقة، ويشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم، ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.