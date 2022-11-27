«حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه أهالي قرى المرحلة الأولى في المنوفية وأسيوط وكفر الشيخ

واصلت مشروعات «حياة كريمة» رسم الفرحة على وجوه الأهالى فى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة التى شارفت على الانتهاء ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 100%، مثل مشروعات قرية الزرابى بأسيوط، والمجمعات الزراعية بالفيوم، ويجرى العمل على قدم وساق فى كفر الشيخ.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعى والوحدة الصحية بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج وصلت نسب تنفيذها إلى 100% وجارٍ تجهيز المجمعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف محافظ أسيوط أن إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابى يأتى ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبوتيج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة كبار السن، وتوفيراً للوقت والجهد، ويتكون من 3 طوابق «أرضى و2 علوى» ويحتوى كل مجمّع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى، ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه.

6 مجمّعات زراعية في «الشهداء»

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام «حياة كريمة» فى محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات زراعية فى قرى مركز الشهداء، بنسبة تنفيذ 100%، ضمن خطة المبادرة لتطوير الريف.

وأوضح «حسن» لـ«الوطن» أن المجمعات الزراعية التى تم الانتهاء من تنفيذها بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز مقام الفلاح، وجعله يعيش حياة كريمة، وتعزيز الزراعة فى مصر وجعلها تستعيد قوتها من جديد.

تنفيذ 603 مشروعات في قرى وتوابع مطوبس بكفر الشيخ

وفى محافظة كفر الشيخ واصلت المبادرة مشروعاتها التنموية فى 18 قرية و187 تابعاً لمركز مطوبس، حيث يتم تنفيذ 603 مشروعات فى كل القطاعات، وتم حتى الآن الانتهاء من 85 مشروعاً.

وحسب بيانات رسمية، يجرى تنفيذ 26 مشروعاً للصرف الصحى بنسبة تنفيذ 82%، بعد أن كانت القرى بدون صرف صحى لسنوات طويلة، ووصلت نسبة تنفيذ 54 مدرسة جديدة إلى 99%، ويجرى تبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 67%، ويتم إنشاء 31 كوبرى على الترع والمصارف بنسبة تنفيذ 65%، و23 مشروعاً خاصاً بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 96% وإنشاء 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 98% و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 97%، و16 مركز شباب بنسبة تنفيذ 97%، وإنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87%، و25 مشروعاً بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 58%، و10 مشروعات غاز طبيعى بنسبة 49%، و7 مشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعى بنسبة تنفيذ 50%، و18 عمارة سكنية بنسبة تنفيذ 50%، و9 مشروعات خاصة بالاتصالات بنسبة تنفيذ 20%، و19 مشروع كهرباء بنسبة تنفيذ 50%، و15 مشروعاً خاصاً بالتنمية المحلية.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف أتت بثمارها، وتُعد نقلة كبيرة تشهدها قرى المرحلة الأولى بالمحافظة، من خلال إنشاء المشروعات التى تم الانتهاء منها، والجارى إنشاؤها ببقية قرى مطوبس وتوابعها، لتشمل كافة القطاعات، بتكلفة تزيد على 7.5 مليار جنيه، لإقامة العديد من المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على المواطنين.

«يدوم الفرح» تُجهز 100 عروس في المنيا بأدوات منزلية وكهربائية

وفى المنيا سعت مؤسسة «حياة كريمة» لإدخال الفرحة على 100 عروس ضمن مبادرة «يدوم الفرح»، خلال احتفالية كبرى أقامتها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة بالمسرح الرومانى بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ود. خالد أحمد مدير منطقة شمال الصعيد بالمؤسسة، ود. أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى تُعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة، ونجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل المشاركة فى أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعى، لافتاً إلى أن المبادرة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية فى الريف فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصرى.

وقدم المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا، معرباً عن أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة.

ووجَّه المحافظ التحية لرئيس الجمهورية الذى وجَّه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معاً من أجل المواطن، وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية هدية من محافظة المنيا لأبنائها.

وأكد خالد أحمد أن مبادرة «يدوم الفرح» جاءت تحت هذا الشعار لتُدخل «حياة كريمة» السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادى فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان «مودة» لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعى، موضحاً أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، حقيبة لمستحضرات التجميل).

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات الفنية، حيث قدم الفنان محمد صلاح عدداً من الأغانى المتميزة له وسط أجواء البهجة والفرحة، وشملت فقرات الحفل عدداً من الفقرات الغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، وعرضاً لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا.