منسق «حياة كريمة» لقناة الحياة: نفذنا عدة مشروعات في قرية «الإخيوة» بالشرقية

قال محمد غيث منسق مؤسسة حياة كريمة بقرية الإخيوة بمحافظة الشرقية، إنه جرى تنفيذ عدة المشروعات، منها رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بنسبة تنفيذ بلغت 100%، ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف غيث خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «لدينا مجمع خدمات متكاملة عبارة عن 3 أدوار به جميع الخدمات وتوفر للمواطن الخدمة بشكل سريع، وهناك أكثر من 5 مدارس، 3 مباني منها إنشاء كامل، والباقي رفع كامل».