«التموين» لـ«قناة الحياة»: بورصة السلع تنظم السوق والوسطاء يتخارجون

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة المصرية للسلع، إن البورصة تساعد في الإفصاح والشفافية وإتاحة الأسعار على المنصة بصفة أسبوعية وتنظيم حركة التداول، كما تخارج من هذا التداول مجموعة من الوسطاء الذين كانوا يتحصلون على بعض الأرباح، ما يؤدي إلى تنظيم السوق وينعكس السعر في النهاية على متلقي السلعة.

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «بورصة السلع هي علاقة مباشرة بين بائع ومشتري، ولكن بين الشركات وليس الأفراد، وهناك عشرات من الجهات التي تطرح أسعارها، والمشتري يحصل على أقل سعر وأفضل جودة مطابقة للمواصفات، وهو ما يخلق نوافذ وقنوات كثيرة لتداول السلع».