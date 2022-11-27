مساعد وزير التموين لـ«قناة الحياة»: لدينا 200 شركة مسجلة في البورصة السلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة المصرية للسلع، إن التعاملات في بورصة السلع تنص على أن يحصل البائع على قيمة بضاعته من قبل المشتري خلال 48 ساعة بعد مدة البيع.

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «200 شركة عضوا في البورصة المصرية للسلع، ومن أصل 40 مطحنا تم عمل قيمة شراء سلع 31 مطحنا كلها خاصة، إذ تتدخل الحكومة بآلية جديدة، فكل من يحتاج إلى الحصول على القمح يتقدم بطلب شراء، والطرف البائع هو الدولة المصرية ممثلة في هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة».