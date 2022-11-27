توقيع الكشف الطبي على 2099 مواطنا في قافلة مجانية بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الحوة، التابعة لمركز بيلا، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الحوة، وشملت عدة تخصصات طبية، ومنها: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والأسنان، والمسالك»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2099 متردداً، وخضع 115 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ252 حالة وأشعة لـ35 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس «كورونا» المستجد انتفع بها 1121 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 14 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 70 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.