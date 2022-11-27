«تضامن كفر الشيخ»: إطلاق قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي «الضوافرة والشهابية» بمركز بلطيم، وقريتي «المجاز الغربى والمناوفة» بمركز الحامول، وقريتي «الدقاينة والنواصرية» بمركز مطوبس، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توفير انتقالات المرضى

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن القافلة تمت على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث تم توفير انتقالات المرضى من ذوى الهمم وكبار السن وغير القادرين ذهاباً للمستشفى وعودة لقراهم.

الكشف الطبي على المواطنين

وأوضح «مسلم»، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد «مسلم»، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، بأن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».