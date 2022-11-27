عضو مجلس إدارة البورصة السابق: المؤشرات تشهد صعودا لم يحدث منذ عامين

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن البورصة تحقق هذه الأيام مستويات لم نرها منذ عامين قبل الغلق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لافتًا إلى أن المؤشر بدأ في الهبوط منذ ذلك الحين، ولم يستعد عافيته إلا منذ أسبوعين تحديدا، وبدأت الحركة الصعودية في البورصة منذ تطبيق مرونة سعر صرف الجنيه الشهر الماضي، موضحًا أن البورصة تستبق الأوضاع الاقتصادية.

أداء البورصة بشكل إيجابي يعطي نظرة مستقبلية إيجابية

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، الذي يعرض على شاشة «النهار»، أن أداء البورصة بشكل إيجابي يعطي نظرة مستقبلية إيجابية، ويقضي على المخاوف من مواصلة الدولار الارتفاع، فصعود البورصة يعني أنه على مدار الفترة القادمة سيستقر سعر الدولار».

من الممكن البورصة تصعد في أسوأ الأحوال الاقتصادية

وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة السابق، أنه من الممكن للبورصة أن تصعد في أسوأ الأحوال الاقتصادية لأنها تستقرئ القادم.