أستاذ استثمار لـ«قناة الحياة»: البورصة تعيش موجة تصحيح.. والمركزي اتخذ إجراءات ناجحة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ ربح البورصة المصرية 14 مليار جنيه، ووجود المؤشر الرئيسي عند أعلى مستوى منذ فبراير 2020 استمرار لموجة تصحيحية تقودها البورصة منذ عام.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «الحكومة والبنك المركزي اتخذا عددا من الإجراءات الناجحة فيما يتعلق بتصويب بعض المؤشرات الاقتصادية، من بينها سعر الصرف وسعر الفائدة، كما قفزت البورصة المصرية قفزة جيدة، وهذا ما تزامن مع إعلان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «أتصور خلال ديسمبر المقبل، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع لوضع خطة الإصلاح، بما فيها منح تمويل تصل إلى 9 مليارات دولار، وبالتالي فإن مصر تدخل مرحلة جديدة لفتح شرايين التمويل الخارجي، سواء من صندوق النقد او البنك الدولي أو مؤسساته التابعة أو شركاء التنمية».