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رئيس البورصة لـ«قناة الحياة»: حققنا أعلى مؤشرات عربيا بعد تطبيق مرونة سعر الصرف

كتب:

شريف سليمان
07:54 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية حققت من أعلى المؤشرات العربية، وجرى تعويض الخسائر منذ بداية السنة، موضحًا: «أهم ما يؤثر على عمل البورصة استقرار الأسواق، فأصبح التناسق في السياسة الخاصة بسوق المال مع كل الأطراف، سواء من الدولة أو هيئة الرقابة المالية أو السوق أدى إلى رسالة طمأنينة واستقرار في الأسواق لكل المستثمرين والأجانب في الحالتين».

وأضاف الدكاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «مرّ شهر على تطبيق مرونة سعر الصرف، وهو ما شهد انطلاق مؤشر البورصة المصرية من 10200 نقطة ووصلنا إلى 13000 نقطة في هذا الشهر، وهو ما يدعم الاستثمار بشكل كبير، إذ أن البضاعة المصرية مسعرة بأسعار منخفضة للغاية بالنسبة لكل الأسواق العربية، كما أن معدلات الدوران في البورصة المصرية الأعلى في المنطقة العربية».

وتابع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق المصري مرتكز على الأفراد وهذه ميزة ليست موجودة في أسواق كثيرة، وسيكون التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة هو استمرار وجود المستثمرين الأجانب وخلق بضاعة جديدة في السوق.

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بقلم شريف سليمان