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رئيس مجلس إدارة البورصة لـ«قناة الحياة»: الدولة داعم كبير ورئيسي لنا

كتب:

شريف سليمان
08:00 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ المؤسسات المصرية كانت موجودة بقوة في البورصة خلال الـ10 أيام الماضية، وتم جذب مستثمرين أجانب، ولكن لا يزال هناك الأفضل الذي يجب أن نقدمه لهم.

وأضاف الدكاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «نحتاج إلى توفير بضاعة جيدة وتقديم السبل المهمة لدخول وخروج المستثمرين الأجانب على مستوى الاقتصاد الكلي، والدولة داعم كبير ورئيسي لنا».

البورصة انعكاس لحالة الاقتصاد

وتابع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة انعكاس لحالة الاقتصاد، وهناك تعاون مثمر بين كل الجهات مثل الحكومة، مشددًا على أن التنسيق الداخلي أدى إلى استقرار الأسواق، وبدأ المستثمرون يتجاوبون معه.

 

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بقلم شريف سليمان