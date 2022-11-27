وفاء سالم بعد ظهورها بإطلالة شبابية: «عرفت معنى حب الناس»

أعربت الفنانة وفاء سالم عن سعادتها بردود الفعل على أحدث صور لها، والتي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية تجميل.

وظهرت وفاء سالم خلال جلسة التصوير بملامح شبابية، وأثارت إعجاب وتساؤلات الجمهور عن سبب التغيير.

وقالت وفاء سالم في تصريحات لـ«الوطن»: «بجد أنا في غاية السعادة، عرفت معنى أن الناس بتحبني وخايفه عليا، بعد إصابتي بصديد بعد حقن فيلر».

وأضافت: «الحمد لله ربنا كرمني بدكتور ساعدني في تخطي هذا الخطأ وكان هايل بصراحة لما ربنا يحبك يوقفلك ولاد الحلال وده لوحده كنز طبطبة ربنا عليك».

وفاء سالم بإطلالة شبابية

ولاقت إطلالات وفاء سالم الشبابية إشادات جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وأجمعت التعليقات أن شكلها عاد صغيرا، مثل أول ظهور لها في فيلم «النمر الأسود» مع الراحل أحمد ذكي.

وفاء سالم تتعرض لخطأ طبي

وأعلنت مؤخرا، وفاء سالم في عدد من اللقاءات الإعلامية تعرضها للتشوهات في وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل خاطئة أدت إلى تكون «صديد» في ناحية الوجه، إذ خضعت منذ سنوات لحقن فيلر أدى بعد فتره تكوين صديد في الوجه.

أعمال وفاء سالم

وشاركت وفاء سالم مؤخرا في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، إذ شاركت في مسلسل «الأب الروحى 2» والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم «سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، للمخرج تامر حمزة».

وشاركت في مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، وفاء سالم، الإعلامي إبراهيم عيسى محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبي، محمد ثروت، محمود كمال، إنتاج العدل جروب.

المسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.