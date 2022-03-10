وفاء سالم عن هروب قطتها: «جريت بالبيجامة في الشارع واتصلت بالشرطة»

قالت الفنانة وفاء سالم، إنها كانت تشعر بالحزن الأيام الماضية بسبب ضياع قطتها «بطاطا» أثناء انتقالها من منزل لآخر الأسبوع الماضي، «القطة اختفت مرتين، بس في النهاية لقيتها بتلعب مع قطط تانية قدام البيت».

اتجننت وقولت قطتي أكلت سم واتوفت

وأضافت وفاء سالم خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، «افتكرتها تاهت، وحد قالي إنه شاف قطة مخبوطة بنفس مواصفات قطتي، روحت جريت بالبيجامة في الشارع، ودموعي نزلت وبترعش، اتجننت وقولت أكلت سم وتوفت».

اتصلت بالشرطة للبحث عن القطة

وأوضحت أنها قررت الاتصال بالشرطة، ولجأت لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن قطتها «بطاطا»، متابعة: «مدير الأمن أحمد خلف، رجل عنده إنسانية كبيرة، ومانع حد يسمم أي حيوان في الشارع، حسيت بتعاطف مش عادي».

وكشفت أن صديقتها قالت لها حيلة تعيد قطتها من جديد، متابعة: «واحدة صاحبتي قالت لي أحط صندوق خارج المنزل وهي هتيجي، والنهاردة بفتح الباب لقيت بطاطا بتلعب مع القطط».

أعتبر «بطاطا» زي بنتي

وأشارت وفاء سالم إلى أن ابنها «أدهم» هو من جلب قطتها، وبعدها أصبحت تهتم بها ومسوؤلة عنها كأنها ابنتها، «أدهم ابني جبهالي وهي صغيرة مولودة جديد، وبقت تحس إني ماماتها، وبقيت أحس إنها بقت بنتي، فبقيت مسؤولة عنها وبقي بينا غرام، حبيتها بشكل غير عادي».

ياسمين عز تعلق على ضياع القطة

وأوضحت وفاء سالم أن انها تحب التمثيل بشكل غير عادي، «أنا ببقى مبسوطة بحب الناس، وهم من يدفعوني أني مكسلش، وأحاول أكون موجودة واختار أفضل الأدوار».

من جانبها، علقت الإعلامية ياسمين عز، «الشباب في الإعداد قولتلهم يكلموا الفنانة وفاء سالم امبارح، فقالولي دي بتعيط وقطتها ضاعت، 5 أو 6 مكالمات بيكلموكي بتعيطي عشان قطتك ضاعت».