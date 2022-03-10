وفاء سالم: نهاية «النمر الأسود» تغيرت.. وواجهت مشكلة بعد الفيلم

كشفت الفنانة وفاء سالم، عن تغيير طرأ على نهاية فيلم «النمر الأسود»، قائلة: «النهاية الأخيرة المفروض أحمد زكي يكون نجح ويرجع مصر ومعاه أولاده ووالدته حواليه، وعايش حياته الجديدة».

واجهت صعوبات بعد «النمر الأسود»

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنها واجهت صعوبات في اختيار الأعمال الفنية بعد نجاح فيلم «النمر الأسود».

لم أغضب لتغيير نهاية الفيلم لصالح أحمد زكي

وتابعت الفنانة وفاء سالم: «أحمد زكي حس بالتحفيز إن نهاية العمل متكونش زي ما هي مكتوبة، حاول يتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني، وده إداني ثقة كبيرة في نفسي، ومزعلتش إن النهاية تغيرت لصالحه».

أحمد زكي موهبة وعلامة كبيرة

وأشارت وفاء سالم إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي موهبة كبيرة وعلامة، وكل اهتمامه كان بالعمل فقط، «ذكرياتي عنه كانت جميلة، وكان داعم ليا، ومكنش متخيل إني وجه جديد، وكان معجب بإن الشخصية بتعرف تتكلم ألماني، وكان بيقولي إنتي شطورة، وعرف إن ده اقتراحي بإن الشخصية تتكلم ألماني».

أحمد زكي يشبه محمد صلاح

وأوضحت وفاء سالم أن الفنان أحمد زكي يشبه اللاعب محمد صلاح في تأثير سلوكه على العديد من الشباب، «أحمد زكي كان عامل زي محمد صلاح، غيّر شباب كتير على الشاشة، لو الفنان ناجح هتلاقي الجمهور بيقلد سلوكه، وشغلتنا اللي أتمناها هي الارتقاء بالذوق العام، دي مهنة الفنان والإبداع».

دعمت مو صلاح بهاشتهاج: «بهبك يا مهمد»

وكشفت الفنانة وفاء سالم أنها دشنت «هاشتاج» لدعم اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، «قولتله بهبك مهمد صلاح»، مردفة: «يستحق.. وسلوكه الشخصي شابوه».