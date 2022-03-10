وفاء سالم: لم أكن الأم التي يتمناها ابني بسبب مرضي النفسي.. وأعتذر له

كشفت الفنانة وفاء سالم، تفاصيل علاجها من المرض النفسي الفترة الماضية، قائلة: «التعب النفسي مستحيل يجي فجأة أو على الأقل اللي حصل معايا، أكيد كان له بدايات وتراكمات، ومن الصعب تشخيصه، لأنه بيلمس على أمراض أخرى».

المريض نفسيا بيكون في حالة إنكار ومش عاوز يتكلم

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء في برنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن المحيطين بها لاحظوا مرضها النفسي، «لو حد مهتم أو بيحبك أوي وبيفهم أوي هيعرف إنه تعب نفسي».

وأشارت إلى أن أعراض التعب النفسي تأتي على شكل سلوك متغير، وسلوك سيئ، مردفة: «أعراض التعب النفسي بيجي على شكل سلوك، سلوكك مش بيبقى المعتاد عليه، بتبقي متغيرة للأسوأ».

وأوضحت وفاء سالم، أنها مرت بأعراض التعب النفسي خلال تواجدها في المستشفى لمدة شهرين، «ابني أدهم لما كان بيشوفني تعبانة بيقولي لازم يا ماما نشوف دكتور، التعبان نفسيا بيبقى في حالة إنكار، ومش بيبقى عاوز يتكلم أو يعترف، ويقول أنا تمام وزي الفل، لدرجة إني كان بيتعرض عليا أدوار للتمثيل وبعملها لحد ما الأعراض توصل لمرحلة ماينفعش إنه يتساب»

ووجهت رسالة مؤثرة لابنها بسبب مرضها النفسي، قائلة: «بعتذر لابني أدهم على الهواء لو مكنتش أم زي ما أنا نفسي أو زي ما المفروض تبقى، لأن سلوكي مكنش لطيف بسبب التعب النفسي، وابني أول حد لاحظ مرضي النفسي لأنه أكتر حد بيحبيني وبيهتم بيا».

وفاة جالا فهمي

وعن حديثها بشأن وفاة الفنانة جالا فهمي، قالت: «إنها تكلمت عن جالا فهمي قبل وفاتها، لكن طالما أسرتها مش عايزة تتكلم فأنا بحترم ده».

وتابعت: «أنا عايشة بالناس وعلشانهم، ولازم أهتم بأدق التفاصيل في حياتي الفنية والشخصية».