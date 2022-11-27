لتفادي أزمات سيول سابقة.. 8 محافظات صعيدية تستعد للمنخفض الجوي

تستعد محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد للتعامل مع تداعيات حالة الطقس التي تشهدها تلك المناطق غدا الإثنين، وذلك تزامنا مع المنخفض الجوي، الممتد من السودان الموسمي، والذي ينجم عنه أجواء غائمة طوال ساعات النهار مع احتمالات سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول، وذلك في ظل وجود 8 محافظات في مرمى السيول ولها تاريخ سابق مع أزمات الطقس المتكررة.

8 محافظات في الصعيد في مرمى السيول

وتقع 8 محافظات بالصعيد في مرمى السيول، بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي، وتأتي في مقدمتها المنيا، والتي شهدت طقسا مماثلا في شهر ديسمبر من عام 2019، نتج عنه أمطار غزيرة تحولت لسيول اجتاحت معظم قرى شرق النيل، حتى أن الطريق الصحراوي الشرقي القديم خرج من الخدمة لمدة أيام، بعد انهيار أجزاء منه بفعل تجمعات المياه، وقد سقطت سيارة في حفرة عميقة بنفس الطريق أمام مركز بني مزار ونتج عن ذلك سقوط ضحايا حينذاك.

كما تقع جميع قرى شرق النيل الكائنة أسفل سفوح الهضبة الشرقية في مرمى السيول، في مراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص والمنيا بالجنوب، وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة في الشمال.

تجهيز مخرات السيول لاستقبال الأمطار المحتملة

وتتأثر بالمنخفض الجوي محافظة أسيوط، حيث من المحتمل أن تشهد جميع القرى الواقعة في شرق النيل أمطار غزيرة تصل لحد السيول، ونفس الحال في محافظات بني سويف، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، وأسوان والأخيرة شهدت في عام 2020 طقسا سيئا تحول إلى سيول أغرقت معظم شوارع المحافظة وتسببت في أزمة مرورية طاحنة حينذاك.

وقد اتخذت الأجهزة التنفيذية في محافظات الصعيد جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة جراء المنخفض الجوي الذي ستشهده البلاد غدا الإثنين ومن بين هذه الإجراءات وأهمها رفع حالة الطوارئ والاستنفار القصوى وتطهير وتجهيز مخرات السيول لاستقبال كميات مياه الأمطار المحتملة.