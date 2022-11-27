أستاذ «انتشار أوبئة»: العالم يواجه حاليا النسخة الأضعف من متحور أوميكرون

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم ينته من العالم، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصةً في فصل الشتاء، ناصحًا أي مواطن لم يحصل على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا بالحصول عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «etc».

العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون

وأضاف «عنان»، أن العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون، ومعظم الدول العربية تتمتع بمستويات تحصين ضد الفيروس التاجي تصل إلى 100%، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا، كما أن هناك أكثر من 2 مليون و400 الف حالة إصابة بفيروس كورنا خلال أسبوع فقط على مستوى العالم.

الصين شهدت أخيرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنه خلال أسبوع واحد أصيب اكثر من 31 الف حالة في الصين دون المصاحبة لوفيات بالفيروس ، في حين كان هناك حوالى 7800 حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ 7 أيام الأخيرة فقط، وبالتالي الأرقام أصبحت قريبة من أرقام الإصابات لفصل الشتاء الماضي، «الصين شهدت أخيرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره».

معدلات الوفيات في الصين لا تزال قريبة من الصفر

وأكد أن معدلات الوفيات في الصين لا تزال قريبة من الصفر، مشيرا الى أن الصين، خلال تعاملها مع كورونا، تلجأ إلى الإغلاق الكلي في حالة زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض، خاصة وأن الصين شهدت احتجاجات في مناطق متفرقة، اعتراضًا على إجراءات الإغلاق الأخيرة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.