الدولار يتراجع عالميا مع تجدد مخاوف المستثمرين من فيروس كورونا

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، في الأسواق العالمية، متخليًا عن بعض مكاسبه في الجلسة السابقة، على خلفية تزايد مخاوف المستثمرين بشأن انتشار فيروس كورونا في الصين، ما عزز الطلب على العملات الأكثر خطورة، بحسب وكالة «رويترز».

السلع والعملات ذات المخاطر العالية

كانت الأسهم والسلع والعملات ذات المخاطر العالية أكثر ثباتًا إلى حد كبير اليوم الثلاثاء، بعد يوم من قيود «COVID-19» الجديدة في الصين، والتي أثارت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.0261 دولار، في طريقه للتعويض عن سلسلة من الخسائر استمرت ثلاث جلسات، وفقا لـ«رويترز».

وقال جو مانيمبو كبير محللي السوق في كونفيرا بواشنطن، إن الانتعاش المؤقت في الرغبة في المخاطرة كان كافيا لوقف انتعاش الدولار لعدة أيام.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وأضاف «مانيمبو»، أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يلوح في الأفق غدًا، لكن بالنسبة للجزء الأكبر، يهيمن التداول على النطاق قبل عطلة الولايات المتحدة، في إشارة إلى عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

رفع معدلات الفائدة يدعم الدولار

وارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية هذا العام، مدعومًا برفع معدلات الفائدة الهائلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي يكافح فيه التضخم، لكن بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت آمال المستثمرين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون في وضع يسمح له بذلك.