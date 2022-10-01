إسلام عنان: تطعيم 10.5 مليون مواطن ضد كورونا ضمن حملات طرق الأبواب

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ حملة طرق الأبواب منذ أن بدأت في مارس من هذا العام، نجحت في تطعيم 10.5 مليون مواطن ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عنان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الوقاية أفضل طريقة لمواجهة فيروس كورونا، في فصل الخريف، واحتمال تصاعد عدد الإصابات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن خط الدفاع الأول هو اللقاحات، خاصة الفئات التي تحتاج إلى الجرعات المنشطة، سواء كبار السن أو أصحاب الأمراض المناعية، أو من يحصلون على أدوية تثبط المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة غير المسيطر عليها.

الجرعة التنشيطية الأولى متاحة للجميع

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الجرعة التنشيطية الأولى التي تسمى الجرعة الثالثة لكل المواطنين، وتم البدء بـ4 مراحل، الأولى في 6 مارس، بواقع 1.2 مليون مواطن في المنوفية والفيوم وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، وبعدها انطلقت المرحلة الثانية في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وبني سويف وأسيوط.

وأوضح، أن المرحلة الثالثة كانت أكبر المراحل بتطعيم 3 ملايين مواطن في القاهرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، أما المرحلة الرابعة فقد بدأت في الأسبوع الماضي واستهدفت بقية المحافظات مثل سوهاج والفيوم والإسماعيلية والشرقية وشرم الشيخ.

دعاية كبيرة للحملة

وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت دعاية كبيرة حتى تحقق الحملات مستهدفاتها، بالإضافة إلى الرسائل النصية، وأصبح من المهم أن يكون هناك حملات طرق الأبواب، وهنا يأتي دور القائدات الريفيات أو المثقفات الريفيات.