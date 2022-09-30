إسلام عنان: الوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا متوقف على فصل الخريف

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ الخفافيش جهازها المناعي مختلف عن الإنسان ويمكنها نقل كثير من الأمراض والفيروسات، ولكن ليس شرطا أن تنقل كل الفيروسات للإنسان.

خوستا 2

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «العلماء يبحثون عن الفيروسات التي يمكنها أن تحدث طفرة جينية وتنتقل للإنسان، وهناك تجارب خوستا 2 لبحث إمكانية إصابة البشر، حتى يكون استباق للحصول على العلاج أو اللقاح حتى لا يتكرر السيناريو مرة أخرى، وحتى الآن لم يشهد العالم إصابات من خوستا 2».

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن متحور ba4 مازال هو المتحور السائد من أوميكرون، بواقع 85% من الإصابات بالفيروس، كما تطرق إلى وضع الكوليرا حول العالم، مؤكدا تسجيل بعض الإصابات ولكن لا داع للفزع أو القلق.

لا داعٍ للقلق من جدري القرود

وأشار، إلى أنه لا داعٍ للقلق من جدري القرود: «وصلنا إلى أقل معدلات بواقع 470 إصابة في اليوم حول العالم بدلا من 1000 إصابة، أي أن المعدل انخفاض إلى أقل من النصف».

وأكد، أن الوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا متوقف على ما سيحدث خلال فصل الخريف: «لو مفيش إجراءات احترازية ومعظم الناس مرّ عليها 6 أشهر دون لقاحات، الإصابات هتبقى عالية، لكن الوفيات ستكون نادرة، والإصابات الكثيرة قد تؤدي إلى تحور جديد، وإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا متوقف على الموجة التي ستبدأ خلال أسبوعين على الصعيد العالمي».