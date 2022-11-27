«أسيوط الجامعي».. قِبلة العلاج لملايين من أهل الصعيد من خلال 11 مستشفى بتخصصات مختلفة

يُعد مستشفى أسيوط الجامعى أكبر تجمع طبى فى صعيد مصر، يمثل قبلة لـ2 مليون صعيدى سنوياً لتخفيف آلامهم. وبحسب تقرير رسمى فإن «أسيوط الجامعى» يستقبل سنوياً ما يزيد على 2 مليون مريض ما بين التردد على العيادات الخارجية أو الحجز وإجراء الجراحات البسيطة والمتوسطة والمعقدة لمختلف التخصصات.

د. علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «أسيوط الجامعى»، قال لـ«الوطن»، إن القطاع الطبى للمنشآت التابعة للجامعة شهد تطوراً كبيراً خلال الـ8 سنوات الماضية من تطوير منشآت قائمة وإنشاء جديدة بهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لجميع أبناء محافظات الصعيد من بنى سويف لأسوان.

عطية: نقدم خدمات علاجية متطورة أبرزها زراعة الأعضاء وجراحات القلب.. وتدريبات للأفارقة والعرب

وأضاف: تقدم جميع الخدمات العلاجية المتطورة، منها زراعة الأعضاء كالكلى والكبد والقرنية وجراحات القلب المفتوح والجراحات الميكروسكوبية، والمستشفيات تقدم أيضاً خدمات تدريبية ليس فقط للمصريين لكن للكثير من الدارسين الأفارقة والعرب.

وأشار إلى أن جامعة أسيوط لديها 11 مستشفى جامعى فى تخصصات مختلفة، مضيفاً أن الخدمة التى تقدم تفوق الخيال، من حيث الإشغال وقوائم الانتظار نظراً للخدمة المتميزة التى تقوم بها المستشفيات والمهارات التى يتمتع بها الكوادر الطبية، منوهاً إلى أن أزمة كورونا أكدت قدرة ومكانة ومدى التطور الكبير الذى شهده القطاع الطبى على كافة المستويات.

وتابع: الجامعة توسعت خلال الفترة الماضية فى إنشاء فرع لمستشفى الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وكذلك مستشفى أم القصور الجامعى على بُعد 30 كيلو ويقع بين مدينتى منفلوط والقوصية ويتمتع بالعديد من الخدمات التى تقدم للمرضى، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط تتمتع بوجود أول مستشفى إصابات على متسوى الجمهورية.

وعن قوائم الانتظار، أوضح أن المستشفيات الجامعية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية، ستنتهى من كافة القوائم خلال الفترة المقبلة نظراً للضغط الكبير الذى تشهده المستشفيات، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية قامت بالانتهاء من 70% من قوائم الانتظار لديها.

«فوزي»: نقلة نوعية بجراحة القلب والصدر بتكلفة تصل إلى 305 ملايين جنيه.. ونسعى للحصول على «الاعتماد»

بدوره، أكد د. إيهاب فوزى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأسيوط، لـ«الوطن»، أن الجامعة تفخر بأن لديها رواداً فى العديد من المجالات الطبية، وخاصة جراحة القلب والصدر، مشيراً إلى أن قسم جراحة القلب والصدر شهد الفترة الماضية نقلة نوعية، خاصة بعد إنشاء مستشفى القلب الجامعى بتكلفة تصل إلى 305 ملايين جنيه وبطاقة سريرية تبلغ 260 سريراً، موزعة على الأقسام المختلفة، مؤكداً أنه يُعد أكبر مستشفى متخصص فى صعيد مصر فى أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب بمختلف أنواعها، ورائد فى تقديم خدمات صحية متميزة وفائقة الجودة، بما يضمه من كوادر طبية رائدة فى هذا التخصص الدقيق بأعلى الدرجات العلمية فى أمراض وجراحات القلب والقسطرة وتنوع العمليات الجراحية، لافتاً إلى أن عدد المترددين على العيادات الخارجية وصل خلال سبتمبر الماضى إلى 3627 حالة، كما سجل المستشفى 356 حالة دخول بالوحدات والأقسام المختلفة بالشهر نفسه، وتم إجراء 361 عملية جراحية.

وتابع قائلاً: هناك خطة لأن تحصل مستشفيات جامعة أسيوط على الاعتماد من خلال تقديم مستوى متميز للخدمات الصحية، مؤكداً أن رسالتها تتلخص فى تدريب طلاب وخريجى كلية الطب لتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل المستقبلى والتعليم الطبى المستمر، وتقديم خدمة طبية جديدة من المستوى الثالث للمجتمع، خاصة أبناء الصعيد، والعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية فى مختلف فروع التخصصات الطبية، وعمل أبحاث طبية متميزة وقابلة للنشر تساهم فى حل المشكلات الصحية وتطوير مهنة الطب.