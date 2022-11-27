جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري «الترم الأول»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري، للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري

وبحسب الجداول، فإنه من المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري؛ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الإعدادية الأزهرية علي مستوي الجمهورية في 24 يناير 2023م، على أن تنتهي الامتحانات في 29 يناير 2023م.

الامتحانات في 12 مادة دراسية

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري الامتحانات في 12 مادة دراسية، كالتالي: «الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى - النحو والصرف»، يوم السبت 24 يناير، أصول الدين «ورقة أولى - التفسير والحديث»، والعلوم، يوم الأحد 25 يناير، اللغة العربية «ورقة ثانية - المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، والهندسة، يوم الاثنين 26 يناير، أصول الدين «ورقة ثانية - التوحيد والسيرة»، والدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 27 يناير، حفظ القرآن الكريم وتجويده، والجبر، يوم الأربعاء 28 يناير، اللغة الأجنبية، والتربية الفنية، يوم الخميس 29 يناير».

وبحسب الملاحظات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهرية، فإنه يمتحن التلاميذ المبصرون شفوياً في «حفظ القرآن الكريم وتجويده - المطالعة والنصوص»، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم، كما يعتبر امتحان مادتي «الحاسب الآلي - المستوي الرفيع» خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري، ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.