«ملابس وأحذية وشنط» مجانية.. معرض خيري بـ«آداب المنصورة» لخدمة الطلاب

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة، المعرض الخيري اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سليمان، عميد كلية الآداب، والدكتورة سهير وحيد، وكيلة الكلية لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ورائدة المعرض، والذي شهد إقبالا وحضوراً من الطلاب والعاملين بالكلية، واشتمل على مجموعة من المعروضات المتنوعة.

معارض الجامعات

يشتمل المعرض الخيري على مجموعة من الملابس الخاصة بالطلاب والطالبات والأحذية والشنط، والتي تبرع بها أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين بالكلية، وكانت نسبة 75% من المعروض «جديدة» بحسب وصف الدكتور سهير وحيد، لـ«الوطن»، مؤكدة أن وكالة خدمة البيئة حريصة على تنظيم هذه المعارض لمساعدة الطلاب.

أوضحت الدكتورة سهير وحيد، تفاصيل المعرض الخيري بكلية الآداب جامعة المنصورة: «يستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويستهدف طلاب الكلية خاصة المتقدمين ببحث اجتماعي لشؤون رعاية الطلاب، بجانب العاملين بالكلية»، مؤكدة أنه ثالث معرض يتم تنظيمه على التوالي وشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات.

المعروضات في المعرض الخيري، بحسب وكيلة الكلية، مجانية تماماً يحق للطالب يختار منها ما يحتاجه: «الطالب يختار من الملابس اللي عايزه سواء تيشرتات أو قمصان أو أحذية أو بنطلونات».

حوالي 400 قطعة هي إجمالي المعروضات بالمعارض، فتؤكد الدكتورة سهير وحيد، أن القطع منها جديد أو مستخدمة لمرة واحدة فقط، لافتة إلى أنها بدأت تجميع هذه القطع من أعضاء هيئة التدريس والموظفين منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

للمعرض هدف معنوي، أوضحته وكيلة الكلية، يتمثل في الشعور بأن عضو هيئة التدريس معاون له في مختلف أمور حياته، بجانب الدور التعليمي الذي يقوم به: «الطالب بيحث أنه عضو هيئة التدريس واقف جنبه في كل أمور حياته».