مناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح جامعة المنصورة الجديدة

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، اجتماعا بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية وأمين عام الجامعة، وناقشوا الاستعدادات النهائية لافتتاح جامعة المنصورة الجديدة.

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، أن المجلس ناقش اعتماد احصائية تسجيل الطلاب لمقررات فصل الخريف 2022، اعتماد جدول امتحانات منتصف خريف 2022 لكليات الجامعة، وآلية التعامل مع طلاب المستوى الأول المقيدين بالعام الجامعي 2022/20230 الذين لم يحققوا المستوى اللغوي المطلوب والمتغيبين عن الامتحان، آلية التعامل مع الطلاب الراسبين والغائبين في مقرر اللغة الإنجليزية E1 ، اعتماد تحويلات الطلاب الداخلية بين الكليات والبرامج المختلفة والذين تنطبق عليهم شروط التحويل، آلية التعامل مع طلاب المستوى الأول المرشحين للجامعة في 2022-2023 الذين لم يوقعوا الكشف الطبي، الاستعدادات من تجهيزات المعامل والمواد المستخدمة للفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

مقترح إنشاء عيادة طبية بالإسكان الجامعي

وناقش المجلس مقترح إنشاء عيادة طبية بالإسكان الجامعي لجامعة المنصورة الجديدة، وتحديد صلاحيات بنوك الاسئلة لمقررات متطلب الجامعة، وتقرير متابعة تدريس وخطة تنفيذ اختبار مقرر أساسيات التحول الرقمي FDTC لطلاب كليات الجامعة وممارسات جيدة لكلية الصيدلة ، والخطة البحثية لجامعة المنصورة الجديدة.

مناقشة تقرير الجلسة 15 بجامعة المنصورة الجديدة

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الخامسة عشرة يوم الأحد بتاريخ 23 أكتوبر2022، إذ أحيط المجلس علما بتقرير نتيجة امتحانات اللغة الإنجليزية امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب المستوى الأول 2022-2023، وامتحان اللغة الإنجليزية E1، تقرير البت في تظلمات الطلاب من نتيجة امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب المستوى الأول 2022-2023، وتقرير منصة الجامعة LMS، بالإضافة إلى تقرير المقررات على منصة ماجروهيل، وتقرير نظام معلومات الطلاب SIS، وتقرير التصحيح الإلكتروني، وتقرير بنوك الأسئلة الإلكترونية حتى تاريخه، تقرير سداد الرسوم الدراسية للطلاب، تقرير الكشف الطبي لطلاب المستوى الأول المرشحين للجامعة في 20222-2023، تقرير البحث العلمي، جهود جامعة المنصورة الجديدة في التغيرات المناخية.