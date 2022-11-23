رئيس جامعة المنصورة يكرم أول حاصلة على الدكتوراه من المكفوفين

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الباحثة رنا حامد عوضين، التي حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب، وهي أول طالبة كفيفة تحقق هذا الإنجاز.

حضر التكريم الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية بآداب المنصورة والمشرف على الرسالة.

رئيس جامعة المنصورة: ندعم ذوي الهمم

وأكد رئيس جامعة المنصورة، حرصه على دعم كل أبنائه الباحثين خاصة من ذوي القدرات الخاصة معربا عن سعادته بمثابرة الطالبة وحرصها على تحدي الصعاب.

وأثنى، رئيس الجامع، في بيان صحفي، على جهدها المتميز لتحقيق هدفها فى المجال المعرفي والعلمي، مشيرا أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم ودمجهم مع المجتمع وفتح الطريق أمامهم لبذل المزيد من العطاء والاسهام فى التقدم والرقى للوطن.

رحلة رنا حامد قاهرة الظلام في الحصول على الدكتوراه

وتمكنت حامد، من الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، رغم إعاقتها البصرية إلا أنها كافحت وضربت مثلا كبيرا في الصبر، وواجهت الصعاب نظرا لأن الدراسة في تلك الأقسام مخصص للمبصرين فقط، وخاصة في مرحلة الدراسات العليا إلا أنها تمكنت من إقناع المسئولين باستكمال دراستها، والتحقت بالعمل في الجامعة حيث أنها تعمل حاليا مدرسة في مدرسة النور للمكفوفين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.