خريطة انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد 3 محافظات قطع المياه اليوم الاثنين للصيانة الدورية وربط الخطوط وهي المنوفية والدقهلية وسوهاج.

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه اليوم الاثنين، محددة أماكن قطع المياه اليوم في الوحدة المحلية بالبجلات والوحدة المحلية بميت تمامة ومدينة منية النصر وعزب منشأة الجمال وقرية ميت حديد.

وحددت الشركة مواعيد انقطاع المياه اليوم بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً وذلك لربط خط مياه 400 مم بلاستيك بمنية النصر على خط مياه 600 مم زهر أمام رافع مياه بالبجلات.

مواعيد قطع المياه اليوم

كما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بانقطاع المياه اليوم عن مراكز قويسنا والشهداء والباجوروشبين الكوم ومنوف والقرى التابعة لهم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع المياه اليوم

بينما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج باستمرار قطع المياه بمدينة طما والقرى التابعة لها المستجدة والسلامون والمدمر للصيانة وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع المياه

كما صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف عن انقطاع المياه للصيانة وأوضحت أماكن قطع المياه بقرى بدهل، ونزلة الديب، والعساكرة، ونزلة سعيد، وبني حله، وعزبة دراكي، وكفر بني علي، ومنشية أبو مليح، بمركز سمسطا، موضحة مواعيد انقطاع المياه اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء بسبب َالقيام بأعمال الصيانة الطارئة بخط طرد محطة مياه بدهل بمركز سمسطا قطر 10 بوصة.

ضخ المياه بمطروح

وتستأنف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح ضخ المياه بالمدينة بداية من الساعة 7 صباحا.