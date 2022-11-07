خريطة قطع المياه اليوم في عدد من المحافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات «الشرقية والمنوفية والقاهرة وبني سويف» بقطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، وإعادة ضخ المياه لمناطق سوهاج .

إيقاف محطة مياه سنجها المرشحة بمركز كفر صقر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية في بيان أنه سيتم إيقاف محطة مياه سنجها المرشحة بمركز كفر صقر اليوم الاثنين بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم ولمدة 6 ساعات لوجود أعمال تطهير للخزان الأرضي الخاص بالمحطة مما يترتب على ذلك ضعف المياه بالمناطق التالية «ضعف المياه عن مركز ومدينة كفر صقر - ضعف المياه عن مدينة أبو كبير».

قطع المياه بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد قطع المياه في مناطق العاصمة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان، أنه نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم ضغط عالي أسفل كوبري السواح بالأميرية الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «ميدان روكسي ومتفرعاته – شارع الميرغني ومتفرعاته – شارع إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – الاتحادية» وضعف المياه عن مناطق «ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته» اليوم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

صيانة بالمغذي الهوائي بكوبري شباط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه قد تقرر قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز سمسطا «كوبري شباط قرية 1 وقرية 2، الكمين الصحراوي، الإسعاف الصحراوي» اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً حتى 11.30 صباحاً، على مدار يومين «غدا الثلاثاء والخميس المقبل» لقيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة بالمغذي الهوائي بكوبري شباط.

إعادة ضخ المياه لمناطق سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إعادة المياه إلى مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم بعد القيام بأعمال إصلاح خط طرد صرف صحي قطر 900 ملي بمنطقة الطواحين والذي تعرض للكسر خلال قيام مقاول تبطين الترع بأعمال التدبيش الأسبوع الماضي.