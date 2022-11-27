مواعيد وأماكن قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. تصل لـ6 ساعات

أعلن عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، قطع مياه الشرب، اليوم الأحد، وذلك لإجراء بعض الأعمال لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أنه سيتم قطع المياه اليوم في عدة مراكز وقرى تابعة لها، لإجراء الصيانة الدورية وفقا لجدول زمني تعتمده الشركة للصيانة وغسيل المروقات داخل شبكات المياه الرئيسية.

وحددت الشركة أماكن قطع المياه بمراكز تلا ومنوف والشهداء وقويسنا وشبين الكوم والباجور والقرى التابعة لها، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصرا.

واعتذرت الشركة لعملائها عن قطع المياه خلال فترة الصيانة وغسيل المروقات، وهي أعمال مهمة لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.

أماكن قطع المياه في قنا اليوم

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بقطع المياه، اليوم الأحد، لإجراء الصيانة، وذلك في شارع 16، وشارع المعتقل، وشارع الشيخ، وشارع مصر أسوان، من الساعة 10صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وأهابت الوحدة بالمواطنين القاطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، بتوفير احتياجاتهم خلال هذه الفترة.

مواعيد قطع المياه في سوهاج اليوم

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، إلى استمرار أعمال الصيانة بشبكة المياه الرئيسية، ما يستلزم قطع المياه اليوم عن عدد من القرى التابعة.

وحددت الوحدة المحلية أماكن قطع المياه اليوم عن قرى المستجدة، والممر، والعزة، والعتامنة، من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

مواعيد ضخ المياه في مطروح اليوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح عودة ضخ المياه اليوم بمدينة مطروح، وذلك بمناطق بالسنوسية والملاحة ورباح والعمارات.