قطع المياه في بعض المناطق بـ3 محافظات اليوم

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجيزة والدقهلية وكفر الشيخ قطع المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط

قطع المياه لمدة 12 ساعة ببعض المناطق في الجيزة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارًا من صباح اليوم الأحد بمناطق: «بشتيل البلد، وبشتيل لعبة، وبني محمد، وعزبة المطار، والبراجيل، والصفطاوي، ويمين المحور، وأرض اللواء، والمعتمدية»، لربط خط المياه قطر 1200مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر.

سبب انقطاع المياه إيقاف محطة شرق الجديدة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان لها عن تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه شرق الجديدة داخل المحطة قطر 500 مم حديد الأمر الذي يستدعي إيقاف محطة مياه شرق الجديدة وانقطاع المياه وضعفها عن المناطق التالية وانقطاعها حي شرق المنصورة، وضعف المياه ببعض مناطق حي غرب المنصورة، وهي: «مستشفى التأمين الصحي بسندوب - شارع عبد السلام عارف – سكة سندوب – منشية المصطفى» وضعف المياه ببعض مناطق مركز المنصورة، وهي «الوحدات المحلية بقنيطة – كوم الجربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب» اليوم من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل ولمدة ساعة واحدة.

ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في بيان عن انقطاع المياه عن مدينة مطوبس، والقرى التابعة اليوم بدءا من الساعة 11 مساءً حتى يوم غد الإثنين المقبل الساعه 11 صباحًا، نظرا لأعمال ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام المحكمة، وأيضا ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام.