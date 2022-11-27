توعية أكثر من 15 ألف سيدة في أول أيام حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة بمطوبس

شهدت عدد من قرى «حياة كريمة»، بمطوبس، في محافظة كفر الشيخ، فعاليات أول أيام حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع.

واستهدفت الحملة 15 ألفا و120 من السيدات والرجال والأطفال بقرى مطوبس، وتستمر الحملة في الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر 2022م، ويشارك بها الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، ومها منيسي، وعفاف الجمل، وإيمان بشت، ومروة حمدي، ومنى فضل، عضوات الفرع، وعدد من أئمة الأوقاف.

نشر الوعي بالآثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة جريمة ختان الإناث

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن حملة «احميها من الختان» تضمنت نشر الوعي بالآثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة جريمة ختان الإناث، والتوعية بالرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الإناث، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، كما تمت التوعية بأضرار زواج القاصرات، والمغالاة في تجهيز العرائس، والرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة الرائدات والقيادات الدينية من «واعظات، وراهبات، وأئمة، وقساوسة» بالمحافظة.