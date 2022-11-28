خريطة انقطاع الكهرباء اليوم في 3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن محافظة دمياط ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية وذلك للصيانة الدورية للشبكات ومغذيات الكهرباء.

وناشدت الشركة المشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي اليوم بتوفير احتياجاتهم بفترة قطع الكهرباء، فضلا عن توفير مغذي بديل لأصحاب المؤسسات الخدمية والمخابز والمستشفيات، كما اعربت عن اعتذارها عن فصل التيار الكهربائي اليوم، لتقديم خدمة أفضل للمشتركين.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وحددت شركة شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

بينما كانت أماكن انقطاع الكهرباء اليوم بمدن الزرقاء والحمام والبطيخ والشعراء والقرى التابعة لهم بمحافظة دمياط، وكذلك قرى مدينة كفر الشيخ وقرى مدينة دسوق ومدينة بلا والقرى التابعة لها وذلك بمحافظة كفر الشيخ، وعن عدة مدن بقطاع جنوب الدقهلية وقطاع شمال الدقهلية ومنها مدن بلقاس والمنزلة والمنصورة وطلخا والقرى التابعة لهم بمحافظة الدقهلية.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

بينما صرحت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج بقطع الكهرباء اليوم عن منطقة المعاهد والمساكن والمنطقة الصناعية للصيانة وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.