حسين أبو حجاج يعتذر عن فيلم «حمص وحلاوة» بسبب قدمه

يواصل المخرج أحمد البدري، التحضيرات النهائية الخاصة بفيلمه الجديد «حمص وحلاوة» بطولة المطرب محمود الليثي وسعد الصغير، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القليلة المُقبلة.

واعتذر حسين أبو حجاج، عن المُشاركة في الفيلم، وذلك نظرًا لإصابته في قدّمه، حيث تلقى عرضًا بتجسيد دور شقيق المطرب محمود الليثي خلال الأحداث، إلا أنه رفض التراجع عن قراره الذي اتخذه مُسبقًا بشأن اعتزاله التمثيل بشكلٍ نهائي، باستثناء مُشاركته في مسلسل «الكبير أوي».

أحمد مكي يرفض اعتذار حسين أبو حجاج

وقال حسين أبو حجاج، لـ«الوطن»، إنه حاول مرارًا الاعتذار عن «الكبير أوي»، بينما الفنان أحمد مكي، يرفض ذلك في كل مرة، بل يتمسك بظهوره في الحلقات الجديدة، لافتًا إلى أنه سيُشارك في الجزء السابع من المسلسل، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المُقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

تعرف على أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي، من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، وحسين حجاج، وهو من إخراج أحمد الجندي.