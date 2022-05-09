حسين أبو حجاج: «هشتغل مع أحمد مكي بس.. ومش هقفل ورشة الكاوتش»

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه اعتزل التمثيل، لكن يستثني العمل في مسلسل الكبير أوي، حتى إذا كان هناك أجزاء أخرى، لأنه يحب العمل مع الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، لافتا إلى أنه شعر بأن فريق العمل أسرة، لأنهم يعملون مع بعض منذ 6 سنوات، مؤكدا أن مكي لا يعيش الدور على باقي فريق العمل، لكنه شخص مثقف ومتواضع ويحب العمل.

رفضه العمل مع أكرم حسني

أضاف «أبو حجاج»، خلال استضافته في برنامج «مصر الجديدة»، المذاع على فضائية «مباشر ETC » مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أنه رفض العمل مع الفنان أكرم حسني، وتمسك بالعمل مع الفنان أحمد مكي فقط في الجزء السادس من الكبير أوي، لأنه استثناء، متابعا: «أنا الحمد لله ظروفي المالية مستقرة، وراضي بنصيبي، أنا عندي مشكلة في الركبتين، ورافض أغير مفاصل وظروفى الصحية لا تسمح».

وأوضح حسين: «أنا كنت سواق نقل تقيل، وبعدين فتحت ورشة تصليح كاوتش السيارات، وشاركت في التمثيل، الورشة دي فيها ناس بتاكل عيش مقدرش أقفلها، بعدين عاوز أقول لكل فنان حتى لو نجم، لازم يبقى ليك مشروع خاص، وأنا مبسوط إني عندي الورشة، وولادي كلهم اتعلموا من كي جي وان لحد الإعدادية في مدارس خاصة، ومعايا 3 و4 أسر بتأكل من الورشة عيش».

بدايته في الفن

وكشف الفنان حسين أبو حجاج، أن آخر 10 أيام في رمضان، عقب تصوير مسلسل الكبير، طلب منه الكثير العمل في مسلسلات أخرى، لكنه رفض، لأنه يريد الاستمتاع بالجلوس مع الأسرة، لافتا إلى أن شهرته كانت على يد المخرج عصام الفولي، الذي جاء إلى قصر ثقافة المنيا، وأراد مني أن أظهر معه في أحد الأدوار مع تدريبي على التمثيل، لأنه كان يعرف عدم قدرتي على التمثيل.