رحمة أحمد: صورت «الكبير أوي» وابني عنده 3 أشهر.. كنت بغيرله وأكمل

قالت الفنانة رحمة أحمد، إنها خريجة كلية العلوم وكانت متفوقة، وكانت تعمل في مجالها بالتوازي مع طريق المسرح والتمثيل في مسرح الجامعة، وكان صعبا عليها في البداية التوفيق بين المجالين.

ابني كان عنده 3 أشهر وأنا بصور الكبير أوي

وأضافت رحمة أحمد خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن بروفات المسرح كانت صعبة نوعا ما وتتطلب بذل مجهود والتوفيق في مواعيدها بين الدراسة العملية والعمل الفني، متابعة: «وأنا بصور الكبير أوي كان ابني عنده 3 أشهر أغيرله وأرضعه بعد كده أكمل المشهد».

وكشفت أن الإفيهات الخاصة بشخصية مربوحة خرجت أثناء كتابة الورق في ورش إعداد المسلسل ومنها «إيوه إيوه» خلال مشهد جمعها بالفنان أحمد مكى، «بقت لزمة أصلا للشخصية من أول يوم».

وعن إفيه «ودوني الورشة»، قالت إنه كان خلال مشهد جمعها بالفنان أحمد مكي، وحبسها، وعندما أفرج عنها نزلت مسرعة مرددة هذه الجملة، وهي تبكي، وعلقت مازحة: «المخرج قالي مش هقفل المشهد وهسيبك كده لآخر اليوم، وكان مشهد ارتجالي».

الكبير أوي معتمد على الإفيهات

وأوضحت أن مسلسل الكبير أوي معتمد في حد ذاته على إلقاء الإفيهات والمشاهد الارتجالية المرحة، والمخرج يريد دائما أن يخرج كل الممثلين في أفضل صورة.

ودخلت رحمة أحمد في مشهد ارتجالي على الهواء مع الفنان حاتم صلاح، ومثلت مشهد شكوتها من الكبير أوي لعدم شرائه ساعة ذكية لها وفاجأها بشخصية نفادي المرحة بحكمة وقول مأثور مرح ودخل الجمهور بعدها في نوبة من الضحك.