تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد مغادرة العناية المركزة.. «المحاليل» غذاؤها

استقرت الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد تدهورها مؤخرا، ودخولها إلى المستشفى، حيث تخضع أنغام للرعاية الطبية تحت إشراف طبيها المعالج.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

وقالت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لـ الفنانة أنغام بدأت في التحسن التدريجي، موضحة أنّها غادرت العناية المركزة، ونُقلت إلى غرفة عادية، حيث يرافقها أولادها ووالدها، وعدد من أصدقائها بالوسط الفني.

وأضافت نادية مصطفى، أنّ أنغام تعيش على المحاليل، وما زال الطعام والشراب ممنوعان عنها، حيث تتلقى الرعاية الطبية الكاملة حتى تمام التعافي ومغادرة المستشفى، لاستكمال العلاج في المنزل.

وخضعت أنغام لجراحة منذ أسبوع، وغادرت المستشفى، لكنها عانت من بعض المضاعفات، ما استدعى نقلها إلى المستشفى مرة أخرى، وتبيّن أنّها تعاني من التصاق في الأمعاء.

تأجيل حفلات الفنانة أنغام

وكانت أنغام أعلنت في بيان عنها، تعرضها لمشكلة في الأمعاء ودخولها إلى المستشفى، وتأجيل حفلاتها الغنائية، حيث جاء في البيان: «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».