والد أنغام: الحالة الصحية لابنتي تحسنت كثيرا.. ويسرا زارتها في المستشفى

حرص الموسيقار محمد علي سليمان، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لابنته أنغام، التي تتواجد في المستشفى منذ أيام، بعد تعرضها لوعكة صحية وحدوث مضاعفات بشكلٍ مفاجئ.

موعد خروج أنغام من المستشفى

وقال محمد علي سليمان، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لابنته أنغام، تشهد تحسنًا كبيرًا بمرور الساعات، وهذا يُشير إلى قُرب موعد عودتها إلى المنزل، بينما الفريق الطبي المُعالج لها، لم يُحدد موعد الخروج من المستشفى حتى الآن: «قد يكون خلال يومين».

شكرًا لكل واحد بيدعي لابنتي

وأشار إلى أنّ عدد كبير من زملاء أنغام بالوسط الفني، يحرصون على زيارتها داخل المستشفى، للاطمئنان عليها وتقديم الدعم الكامل لها، لعل أبرزهم الفنانة يسرا، موجهًا الشكر إلى الجمهور لدعمهم لابنته، بقوله: «شكرًا لكل واحد بيدعي لابنتي.. والحمد لله هي أحسن من الأول».