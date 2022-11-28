حياة كريمة بالمنوفية: الانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات زراعية بمركز الشهداء

تواصل مبادرة حياة كريمة، تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة المواطنين في شتي المجالات، ومن بين تلك المشروعات التي تخدم الفلاحين هو المجمعات الزراعية التي تهدف إلى تقديم كافة أشكال الخدمات للمزارعين، من توفير أماكن لتوزيع الأسمدة وجمعية زراعية.

6 مجمعات زراعية في مركز الشهداء

أكد علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات زراعية في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بنسبة تنفيذ 100%.

تقديم الخدمات للفلاحين في المنوفية

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المجمعات الزراعية التي جرى الانتهاء من تنفيذها بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تهدف إلى تعزيز مقام الفلاح المصري، وجعله يعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى تعزيز الزراعة في مصر وجعلها تستعيد قوتها من جديد.

وأوضح أن تلك المجمعات الزراعية تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل حضاري لائق، حيث تشمل المجمعات الزراعية «مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية».