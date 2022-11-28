كشف لغز العثور على جثة عاطل في سوهاج.. والتحريات: شقيقه وراء الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من كشف لغز العثور على جثة عاطل، داخل منزل في مركز البلينا، وضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة شقيق المجني عليه، بعد مشاجرة بينهما تطورت لقتل أحدهما للآخر، ثم حاول إخفاء الجريمة وتضليل الجهات الأمنية ليهرب من العقاب.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من المدعو «عمار ا م ع» سن 43 مزارع ويقيم دائرة المركز باكتشافه وفاة شقيقه المدعو «محمود ا م ع» سن 25 عاطل، ويقيم بذات الناحية داخل منزله وبه إصابات بالرأس.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود جثة المذكور مسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأول علوي يرتدي كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بعدد 3 جروح طولية بفروة الرأس وأفاد المبلغ المذكور بأنه كان متواجدا وزوجته وأولاده طرف أهلية زوجته وعند عودته اكتشف وفاة شقيقه ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

كشف غموض الواقعة

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الجاري قام المبلغ المذكور بتحرير المحضر بتضرره من شقيقه المتوفي لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسبب معاتبته له لتعاطيه المواد المخدرة وطلب مبلغ مالي منه ورفضه ذلك وبتطوير مناقشة المبلغ أقر بارتكاب الواقعة وأنه عقب عودته أمس من تحرير المحضر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي على شقيقه بعصا خشبية محدثاً إصابته التي أودت بحياته وقام وأسرته بالتوجه والمبيت طرف أهلية زوجته بذات الناحية.

وجرى ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعليها آثار دماء وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأفاد محمد وجدي، المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عقوبة الضرب الذي يفضي إلى الموت تصل إلى عشر سنوات.