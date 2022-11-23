تشييع جثمان شهيد لقمة العيش في قنا.. صعقته الكهرباء أثناء عمله بالقاهرة

شيع المئات من أهالي قرية الكوم الاحمر، بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، جثمان شاب في العقد الثاني من عمره، من أبناء القرية، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء أداء عمله في محافظة القاهرة.

استقبال جثمان شهيد لقمة العيش بقنا

استقبل الأهالي جثمان الشاب، الذي يشهد الجميع على حسن خلقه ومعاملته الحميدة، صباح اليوم، في موكب كبير، قادما من محافظة القاهرة، وأدوا صلاة الجنازة عليه في المسجد، قبل بدء مراسم الدفن بحمله حتى مقابر العائلة في زمام القرية.

تفاصيل مصرع الشاب صعقا بالكهرباء

قال كامل سعيد، من أهالي قرية الكوم الأحمر، إنه بعد استلام الجثمان تم نقله عبر عربة تكريم ودفن الموتى، إلى محافظة قنا، ودفن اليوم.

أكد أن الشاب «هيثم»، يتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق، حيث كان ودود ويحبه الجميع، موضحا أنه ذهب إلى محافظة القاهرة، بحثا عن لقمة العيش، حيث يعمل على آلة الهيلتي التي تستخدم في تكسير وتحطيم الخرسانات، وخلال عمله ضربه صاعق كهربائي، وتوفى في الحال.

كانت الأجهزة المعنية في محافظة القاهرة، تلقت إخطارا بوفاة الشاب هيثم أبو السعود، 19 عاما، إثر صعق كهربائي، خلال عمله على «آلة هيلتي»، تستخدم للتكسير، وتدار بالكهرباء، أثناء أداء عملة في أحد المناطق بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت جهات التحقيق، تسليم جثمان الشاب من مشرحة أحد المستشفيات بالقاهرة.