ارتفاع ضحايا حادث استاد الكاميرون: 8 قتلى بينهم طفل و50 مصابا «فيديو»

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تدافع وقع، مساء أمس الإثنين، خارج ملعب «باول بيا»، الذي استضاف مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وأوضح تقرير لوزارة الصحة الكاميرونية، أنه الوفيات بينهم امرأتين و4 رجال، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بالإضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة. وتتابع حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وضع المصابين، الذين ارتفع عددهم إلى 50 شخصا، في مستشفيات المدينة.

وقال نصيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون، إنه قد يكون هناك المزيد من الوفيات، موضحا: «لسنا في وضع يسمح لنا بالحديث عن العدد الإجمالي للضحايا»، وذلك وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

#Cameroon - At least half a dozen people were killed with many more injured at Olembe Stadium in Yaoundé. It comes after a stampede attempting to get inside occurred before the CameroonComoros African Cup of Nations football match pic.twitter.com/pOAx9wgDXq