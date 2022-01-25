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ارتفاع ضحايا حادث استاد الكاميرون: 8 قتلى بينهم طفل و50 مصابا «فيديو»

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سحر المكاوى
09:36 ص | الثلاثاء 25 يناير 2022
مشجعين فى مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرن

مشجعين فى مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرن

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تدافع وقع، مساء أمس الإثنين، خارج ملعب «باول بيا»، الذي استضاف مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وأوضح تقرير لوزارة الصحة الكاميرونية، أنه الوفيات بينهم امرأتين و4 رجال، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بالإضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة. وتتابع حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وضع المصابين، الذين ارتفع عددهم إلى 50 شخصا، في مستشفيات المدينة.

وقال نصيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون، إنه قد يكون هناك المزيد من الوفيات، موضحا: «لسنا في وضع يسمح لنا بالحديث عن العدد الإجمالي للضحايا»، وذلك وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

حالة المصابين سيئة

قال مسؤولون في مستشفى «مساسي»، القريب من الملعب، إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 50 مصابا نقلتهم الشرطة ومدنيون إلى المستشفى، الذين لم يكن قادرا على علاجهم جميعا، بينما أوضحت الممرضة أولينجا برودينس: «بعض الجرحى في حالة بائسة، سيتعين علينا نقلهم إلى مستشفى متخصص».

فيما ذكر شهود عيان إن أطفالا كانوا من بين الذين حوصروا في التدافع، وإن ذلك حدث عندما أغلق حراس الاستاد البوابات وأوقفوا السماح بدخول الناس، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدافع قد حدث قبل المباراة أم خلالها.

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