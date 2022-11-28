سيارة طوارئ متنقلة وأجهزة الثريا.. أحدث طرق مواجهة السيول بجنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، استعدادات المحافظة لمواجهة السيول والأمطار المحتملة، قائلا: «لدينا تجارب ناجحة في مواجهة الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة سنويا».

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيول كانت تتسبب في قطع الاتصالات عن مدن بالكامل وتعزلها تماما عن العالم، لذا جرى وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتأمين الاتصالات بكل المدن تحسبا لسقوط أمطار وسيول الفترة المقبلة.

هاتف الثريا

أردف اللواء خالد فودة أن المحافظة منذ تعرض مدينة طابا السيول قامت بشراء 3 هواتف الثريا لتأمين الاتصالات في مدينة سانت كاترين وطابا، وقال جرى توزيعها على مدن سانت كاترين وطابا والثالث موجود في مركز العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف.

أضاف أنه جرى توفير أجهزة اتصال لاسلكية بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في كل المدن بهدف إدارة الأزمة وتقديم الحلول المناسبة.

سيارة طوارئ متنقلة

أكد محافظ جنوب سيناء أنه سوف يجرى توفير سيارة تابعة لمركز السيطرة الموحد للتواجد في مكان الحدث وتقديم المساعدة اللازمة لإدارة الأزمات وتقليل حجم الخسائر.

وتابع أن المدن لديها مركز عمليات مرتبط بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بوسائل اتصالات مختلفة لنقل الأحداث التي تتعرض لها أي مدينة في حال حدوث أمطار وسيول.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة وطنية موحدة ومؤمنة لكافة الجهات المعنية بالدولة، وجرى إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة وجود شبكة طوارئ لإدارة الأزمات وتقديم المساعدات والحلول.

واختتم، أن الشبكة توفر خدمات الاتصالات الحديثة والإنترنت، طبقا للمعايير العالمية، تتيح البيانات والإجراءات الحديثة، لدعم واتخاذ القرار.