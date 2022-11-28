حملات لتنظيف شواطئ دهب من المخلفات وإنقاذ سمكة نادرة عالقة بشبكة صيد

قال اللواء عبد الله الديب، رئيس مدينة دهب، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه باستمرار حملات تنظيف لشواطئ المدينة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية في المحميات وداخل مناطق الغوص.

وأضاف رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن العديد من السياح وأهالي المدينة ينظمون حملات تنظيف للشواطئ وقاع البحر كل فترة، لإزالة الأكياس البلاستيكية والمخلفات.

إنقاذ سمكة نادرة

وأكد رئيس مدينة دهب، أن فريق دهب للغطس نجح في إزالة شبكة صيد بمنطقة «اللاجونا»، بعدم تعلقت بها سمكة «الموراي» النادرة وجرى تحريرها، مقدما الشكر إلى محمد أبو عبيد أحد أعضاء الفريق والذي شارك في العديد من هذه المهام.

وأضاف «الديب»، أن «محمد» نجح في إزالة شبكة صيد قديمة كانت موجودة في منطقة اللاجونا، وهي احد أهم مناطق الغوص في العالم، بعدما تسببت في حجز أسماك نادرة، كما أنها قد تؤثر بالسلب على الشعب المرجانية.

بلاغ واستجابة

وقال رئيس مدينة دهب، إنه جرى اكتشاف الشبكة التي تحتوي على سمكة «الموراي»، وجرى الإبلاغ عنها من قبل إحدى أعضاء فريق دهب للغوص وتدعي ماري كلير، والتي لديها نشاط في الحفاظ علي البيئة البحرية بالمدينة، وجرى التحرك علي الفور لإزالة الشبكة في منطقة اللاجونا.

وتابع أنه جرى إزالة شبكة الصيد القديمة من قبل أعضاء محبي الغوص في دهب وتحرير السمكة العالقة، مناشدا الأهالي ومحبي الطبيعة بالمحافظة على المدينة.