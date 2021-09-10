«اضبط مخالف».. مواطنون يحاولون نزول «الكانيون» رغم قرارات المحافظ

يبدو أن منطقة الكانيون بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لم تنتهِ أزمتها بعد، بالرغم من أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بغلق الكانيون وإزالة الأنشطة والتعديات الموجودة بالمنطقة، إلا أن هناك فئة من المواطنين لا يريدون تنفيذ القرار ويصرون على تدمير هذا المكان الجميل.

لجنة عليا لبحث مطالب المنطقة

المحافظ شكَّل لجنة عليا لبحث مطالب المنطقة للمحافظة عليها، وجرى الاتفاق على عمل مخطط لتوزيع الأنشطة على طول ساحل دهب، على أن يخصص نشاط لكل منطقة بصورة لا تضر البيئة البحرية والحياة الطبيعية والبرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة الأمنية.

اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، أثناء تفقده للمدينة صباح اليوم الجمعة ومتابعة الكانيون طبقا لقرار المحافظ، فوجئ بوجود أعداد كبيرة من المواطنين داخل الكانيون، ويستعدون لنزول المياه مستخدمين اللايف جاكيت، ضاربين بقرارات المحافظ عرض الحائط، على الفور جرى إخطار الجهات المعنية وقام رئيس المدينة بمعرفة المسؤول عن جلب المواطنين مرة أخرى للمكان قبل تنفيذ الضوابط والقرارات، وعمل تحقيق موسع وتحرير محضر بالواقعة، وتم منع النزول للشاطئ حفاظا على سلامة المواطنين وحفاظا على المحمية.

اللواء عارف قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى ضبط صاحب كافتيريا جمع المواطنين وذهب بهم إلى منطقة الكانيون لممارسة السباحة والسنور كلينج، جرى منع المواطنين من النزول وخرجوا من المنطقة قبل نزول المياه، وجرى إحضار صاحب الكافتيريا والتحقيق معه لأن هذا مخالف لقرار المحافظ.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تنظيف قاع البحر بالكانيون من قبل فريق من الغطاسين المهرة وبالتعاون مع غرفة الغوص.

جدير بالذكر أن منطقة الكانيون بدهب جرى غلقها السبت الماضي بقرار من المحافظ بعد نشر فيديو يوثق انتهاكات تمارس في المنطقة من قبل شركات السياحة والمواطنين، هذه الانتهاكات تؤثر بالسلب على طبيعة المكان والشعاب المرجانية.