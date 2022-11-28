سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

يحظى سعر اليورو باهتمام العديد من الأشخاص، المهتمين بالتجارة والاستيراد والتصدير من دول الاتحاد الأوروبي، لذا تحظى العملة الأوروبية بعمليات بحث كبيرة بشكل يومي.

وكشفت المواقع الرسمية للبنوك، عن سعر اليورو اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، والتي جاءت كما يلي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

وجاء سعر اليورو في البنوك اليوم كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

- وصل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم لنحو 25.31 جنيه للشراء، و25.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الإثنين نحو 25.31 جنيه للشراء و25.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

- وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم 25.35 جنيه للشراء و25.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 25.35 جنيه للشراء، و25.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم عند قيمة 25.39 جنيه للشراء، و25.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

- سجل اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 25.47 جنيه للشراء، و25.55 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الإثنين إلى نحو 25.49 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 25.31 جنيه للشراء، 25.49 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.